القنوات المجهولة تنافس "الخاصة" على كعكة إعلانات الانتخابات

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيه طرحت القنوات المجهولة عروض مغرية لقيمة الإعلانات على مرشحى الانتخابات مستغلة انخفاض أسعار قيمة إعلاناتها وانتشارها وسط فئات من الشعب بسبب سرقتها لأفلام جديدة وإذاعتها حصريا على شاشتها.

وعلمت "اليوم السابع" من مصادر داخل تلك القنوات عن آخر العروض التى طرحتها هذه القنوات على المرشحين وهى 500 جنيه قيمة الإعلان على أن تكون مدة الإعلان 30 ثانيه ولراغبى الإعلان مرتين تهديهم القناة إعلان ثالث هدية.

وأكدت سارة عبد الحميد مسئولة العلاقات العامة بأحد الشركات الكبرى للدعاية والإعلان أن هناك الكثير من المعلنين توجهوا للإعلان فى القنوات الفضائية الجديدة رغم أن عدد مشاهدات هذه القنوات أقل بكثير من القنوات الفضائية العملاقة وذلك لأنها زادت من فرص إعادة الإعلان أكثر من مرة فى اليوم الواحد من خلال بعض العروض على الإعلانات مثل العرض الأخير لهم وهو أن المعلن إذا تقدم بطلب للإعلان مرتين القناة تقدم لهم إعلان هدية.

كما أوضحت سارة أن المرشحين لمجلس الشعب القادم سيستغلوا مثل هذه القنوات لأنها تجذب شرائح عديدة من المجتمع وهى الشرائح التى يريد المرشح الوصول إليها ويعلن فيها عن حملته الانتخابية بأرخص الأسعار.

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