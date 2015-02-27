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الداخلية التونسية: إلقاء القبض علي مجموعة إرهابية بولاية القصرين

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الداخلية التونسية: إلقاء القبض علي مجموعة إرهابية بولاية القصرين الداخلية التونسية: إلقاء القبض علي مجموعة إرهابية بولاية القصرين

الداخلية التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية  في بيان مساء أمس الخميس ، انه تم إلقاء القبض علي مجموعة إرهابية كان بعض أفرادها يعتزمون الانضمام إلي العناصر الموجودة بجبل السلوم بولاية القصرين.

وقال البيان بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة تمكنت بالتنسيق مع اقليم الحرس الوطني بالقصرين من الكشف عن مجموعة إرهابية علي علاقة بالإرهابي الفار خالد حمادي الشايب المكني لقمان أبو صخر كان عدد من هذه المجموعة يعتزم الانضمام إلي العناصر الإرهابية بجبل السلوم ، فيما يقدم عدد آخر منهم الدعم اللوجستي للمجموعة الفارة بالجبل المذكور.

وأوضح البيان ان عملية القبض علي هذه المجموعة تمت بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

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