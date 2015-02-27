القبض على 17 متهما بينهم متهمان باقتحام الكنيسة المعمدانية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 17 متهما، بينهم متهمان باقتحام الكنيسة المعمدانية بمغاغة، خلال أحداث الشغب فى أغسطس 2013.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد بالقبض على متهم من مركز العدوة مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 588 لسنة 2014 إدارى مركز العدوة اقتحام المركز، و2 متهمين من مركز مغاغة، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضايا أرقام 7069 لسنة 2013 إدارى المركز اقتحام الكنيسة المعمدانية، والقضية رقم 7035 لسنة 2013 إدارى المركز حريق المحكمة، والقضية رقم 7029 لسنة 2013 إدارى المركز اقتحام مركز الشرطة، والقضية رقم 7067 لسنة 2013 إدارى المركز حريق مجلس المدينة.

كما تم القبض على متهم من مركز ديرمواس مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3529 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس اقتحام النيابة العامة، فيما تم القبض على 13 متهما هاربين من وقائع التظاهر والتحريض على العنف.