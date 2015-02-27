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ضبط عاطل بحوزته 10 بنادق خرطوش ومخدرات بالضبعة

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ضبط عاطل بحوزته 10 بنادق خرطوش ومخدرات بالضبعة ضبط عاطل بحوزته 10 بنادق خرطوش ومخدرات بالضبعة
ألقت مباحث قسم شرطة الضبعة بمطروح القبض على عاطل بحوزته 10 بنادق خرطوش عيار 12 و8 طرب حشيش، عقب مداهمة منزله على خلفية معلومات وتحريات أكدت اتجاره فى الأسلحة والمواد المخدرة.

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة عن قيام "غيث.ط.م.ر" 44 سنة عاطل مقيم بقرية فوكة مركز الضبعة، والسابق اتهامه فى عدد من قضايا المخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه بمسكنه محرزاً عدد 10 بنادق خرطوش عيار 12 وعدد 8 طرب لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمخدرات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365