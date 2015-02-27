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إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفالة 2000 جنيه بأكتوبر

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إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفالة 2000 جنيه بأكتوبر إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفالة 2000 جنيه بأكتوبر
قرر المستشار أحمد عبد الجيد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل "محمود.أ.ع" 26 سنة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وذلك بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم وبحوزته 14 قطعة حشيش بقصد الإتجار ومبلغ مالى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهم الاتجار فى المواد المخدرة.

وقد تقدم عادل معروف، دفاع المتهم، بالاستئناف على قرار قاضى المعارضات بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطالب بإخلاء سبيل موكله بأى ضمانات تراها المحكمة، فتم قبول الاستئناف المقدم من جانبه، وتم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

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