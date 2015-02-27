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مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بالعلمين

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مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بالعلمين مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم سيارتين بالعلمين
لقى شاب مصرعه وأصيبت زوجته و3 من أسرة واحدة، مساء أمس الخميس، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بمنطقة سيدى عبد الرحمن بالعلمين.

تبلغ قسم شرطة العلمين بوجود حادث تصادم سيارتين بالكيلو 160 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 6851 ج هــ ن قيادة "محمود نافع عبد العال عامل زراعى مقيم سيدى عبد الرحمن العلمين، والسيارة رقم 2598 ب ر ج، فر قائدها هارباً تاركاً السيارة، وبمكان الحادث فوجئ قائد السيارة الأولى بالسيارة الثانية تقطع الطريق أمامه من إحدى الطرق الجانبية، ما أدى إلى وقوع الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة مرافقيه وهم "محمد نافع عبد العال طالب مقيم سيدى عبد الرحمن العلمين مصاب باشتباه كسر بالقطنية، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية، وإسماعيل نافع عبد العال 10 سنوات، مقيم ذات العنوان مصاب بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم وفرج عبد الله نافع عبد العال عام ونصف مصاب بكدمات بالساق اليسرى والضلوع، وأميرة محمد إبراهيم 19 سنة زوجة قائد السيارة المتوفى، ربة منزل مصابة بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم وكسر باليد اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى للعلاج والتحفظ على جثة المتوفى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة نزيف داخلى وكسور بعظمة الفخذ اليسرى إثر الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

حدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها وإزالة آثار الحادث وحالة المرور بالطريق عادية، وجارى الاستعلام من إدارة المرور عن اسم وعنوان مالك السيارة الهاربة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365