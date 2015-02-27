الكسل وعدم القدرة على الحركة يعرض مرضى القلب للموت المبكر

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الأمريكى الطبى “Newsmax Health”، أن مرضى قصور القلب الذين يعانون من عدم قدرتهم على إجراء المهام اليومية مثل الاستحمام أو تغيير الملابس، هم أكثر عرضة لدخول المستشفى والوفاة مبكراً.

وهناك أكثر من 5 ملايين شخص فى الولايات المتحدة يعانون من قصور فى القلب، وهذا يعنى أن لديهم قصورًا فى وصول الدم والأكسجين إلى أعضاء الجسم الأخرى، وحوالى النصف يموتون فى غضون خمس سنوات من التشخيص، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

وأوضح الباحثون، أن العلاج لهؤلاء المرضى الذين يعانون من قصور القلب تشمل اتباع نظام غذائى قليل الملح والنشاط البدنى اليومى.

وأضاف الباحثون، أن اتباع نظام غذائى صحى يعتبر من أفضل العلاجات التى تقلل من خطر الموت المبكر لهؤلاء الناس، الذين يعانون من قصور القلب.

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