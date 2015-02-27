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الأحوال المدنية تلغي استقبال المواعيد ورقياً

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    أصدر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعليماته لجميع مكاتب الاحوال المدنية بالمملكة, بتحضير العُملاء آلياً من خلال الاكتفاء بإبراز الهوية الوطنية عند الحضور للموعد, بحيث يقوم الموظف باستقبال العميل والتأكد من حصوله على موعد إلكتروني بواسطة سجله المدني, وعدم إلزامه بإحضار ورقة الموعد, وقد تم تعديل التعليمات على موقع الوكالة (AHWAL.GOV.SA).

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه الأحوال المدنية للتحول إلى التعاملات الإلكترونية, وقطع الطريق على مستغلي المواطنين, فضلاً عن الاستغلال المادي, لمجانية هذه الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية لتنظيم سير العمل وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

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