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مدير جامعة الدمام يطمئن على حالات حادث قرية العليا

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مدير جامعة الدمام يطمئن على حالات حادث قرية العليا مدير جامعة الدمام يطمئن على حالات حادث قرية العليا

    أطمأن صباح أمس مدير عام جامعة الدمام الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش على الحالة الصحية للمصابات في الحادث المروري الذي وقع لخمسة من طالبات كلية الآداب في محافظة قرية العليا على طريق الشيط -قرية العليا.

وكان نتيجته إصابة اربع حالات برضوض خفيفة وتم خروجهن بعد مضي 24 ساعة والتأكد من سلامتهن وإصابة حالة بكسر بالحوض، حيث قام بزيارة إلى مستشفى قرية العليا العام برفقة السكرتير فهد بن سعد العلوش والمشرف العام لإدارة الخدمات المساندة حسن عطا الله العنزي.

والتقى بمدير المستشفى فيصل بن حاكم الدويش والطاقم الطبي المشرف على الحالات، وأوضح بأن هذه ليست زيارة ودية بل هي للاطمئنان والتأكد من سلامة طالبات الجامعة وأنها تعتبر مسؤولية وواجباً عليه داعياً الله العلي القدير أن يمن على المصابات بالشفاء التام.

وابان مدير المستشفى فيصل حاكم الدويش أن جميع الخدمات وسبل العلاج مقدمة للحالات بكل شفافية وأوجه دون تقصير بإذن الله تعالى وشكر الدكتور الربيش على هذا الزيارة للاطمئنان على الطالبات.

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