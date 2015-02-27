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رئيس جامعة كفر الشيخ: 75 "ميكروسكوب ضوئى" لكلية الطب

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رئيس جامعة كفر الشيخ: 75 "ميكروسكوب ضوئى" لكلية الطب رئيس جامعة كفر الشيخ: 75 "ميكروسكوب ضوئى" لكلية الطب
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم تزويد المعامل بكلية طب بشرى بـ75 "ميكروسكوب ضوئى" ماركة لايكا بدرجة وضوح عالية، بالإضافة إلى 2 ميكروسكوب مزود بكاميرا عالية الكفاءة وجهاز كمبيوتر وشاشة عرض.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لمعمل كلية الطب وتجهيزات معامل الباثولوجى بالكلية، رافقه الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جدير بالذكر أن الكلية أنشئت العام الماضى وبها طلاب الفرقة الأولى والثانية فقط، وقد تم تجهيز معامل الفرقة الأولى والثانية عند إنشاء الكلية، وجار تجهيز معامل الميكروبيولوجى والطفليات الخاصة بطلاب الفرقة الثالثة، والمقرر استخدامها العام القادم.

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