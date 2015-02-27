إحالة أمين كليتى التربية والتمريض بجامعة كفر الشيخ للتحقيق

قرر الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ تحويل "ص. م. أ" أمين كلية التربية لتحقيق عاجل لتكرار تقصيره فى عمله وإخلاله بمقتضيات واجباته الوظيفية وخصوصا الإهمال فى متابعة أعمال النظافة بالكلية وكانت نتيجة التحقيق توقيع عقوبة اللوم.

كما قرر رئيس الجامعة إعفاء معاون الكلية "ر.ع.م" من منصبه وتحويل أمين كلية التمريض لتحقيق عاجل نتيجة لإساءة استخدام سلطاته الوظيفية ونقل ماكينة الصوت من أحد المدرجات المركزية ما تسبب فى تعطيل محاضرة لطلاب كلية الصيدلة، وكانت نتيجة التحقيق عقوبة خصم خمسة أيام من راتبه.

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