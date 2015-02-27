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إعلام الإسماعيلية ينظم ندوة حول الشائعات لمتدربات الخدمة العامة

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إعلام الإسماعيلية ينظم ندوة حول الشائعات لمتدربات الخدمة العامة إعلام الإسماعيلية ينظم ندوة حول الشائعات لمتدربات الخدمة العامة
نظم، أمس الخميس، المجمع الإعلامى بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتور ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة ضمن البرنامج التدريبى للفتيات المكلفات بالخدمة العامة بمشاركة مديرية التضامن بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة كريمة حلمى، وذلك فى إطار حملة تثقيف وتوعية الفتيات المكلفات بالخدمة العامة، التى تنفذها الإدارة المركزية لإعلام القناة بالتعاون مع إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية.

وشارك فى الندوة الدكتورة مها صفوت مدير وحدة الخدمة العامة وقد تناولت الندوة فكرة التعامل السليم مع الشائعات والأكاذيب التى بالمجتمع، ومواجهة تشويش الأفكار واختلال منظومة القيم الناتجة عن تناول الشائعات.

وحاضر فى الندوة سامح سعيد خبير التنمية البشرية بمشاركة ٣٠ من مكلفات الخدمة العامة بالإسماعيلية، وأعدت اللقاء سماح محمد عبده أخصائى الإعلام بمجمع إعلام الإسماعيلية.

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