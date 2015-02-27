مدير أمن أسيوط: المحافظة آمنة وسنتصدى لكل محاولات التخريب بحزم

قال اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إن قوات الأمن مكلفة بحماية المواطنين بأسيوط، من أى محاولات من قبل الجماعات المتطرفة، لزعزعة الاستقرار والأمن الموجود بالمحافظة.

وأضاف نصر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن القوات تنتشر بشكل يومى، بشوارع المحافظة، وأمام الأماكن الحيوية والمهمة، بالمحافظة لتأمينها وتوعد نصر أى أشخاص من الممكن أن يخرجوا عن السلمية أو يتسببوا فى إثارة الرعب والفزع بين المواطنين بالتصدى لهم بكل حزم.

وأوضح نصر أن محافظة أسيوط تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، وأن أى محاولات يتم التصدى لها بسرعة قبل أن تتفاق .