"زراعة كفر الشيخ": غرامة مالية وحرمان من الأسمدة لمخالفى زراعة الأرز

أكد المهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أنه تم تحديد حصة المحافظة من المساحة التى سيتم زراعتها بالأرز، وهى 275 ألفا و18 فدانا، لتعد المحافظة الثانية بعد محافظة الدقلهلية بالوجه البحرى من حيث زراعة الأرز.

وقال المهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ فى تصريحات خاصة، إنه سيتم توزيع هذه المساحات على الإدارات الزراعية، ومن ثم على الجمعيات لتحديد المساحات وتنظيمها والالتزام بها ومن يخالف ذلك سيفرض عليه غرامة قدرها 2000 جنيه للفدان وحرمانه من صرف مستحقاته من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف المهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أنه سيتم تفعيل القرار الوزارى رقم 110 الخاص بالرى بتحديد المساحات المنزرعة بالأرز نظرا لندرة المياه مع إزالة مشتل الأرز المخالف من البداية.