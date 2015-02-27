المملكة تدعم مفوضية حقوق الإنسان بمليون دولار

جنيف - واس

سلّم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد امس شيكاً بقيمة مليون دولار للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين مساهمة تطوعية لدعم موازنة المفوضية للعام الحالي 2015م.

وأكد السفير طراد حرص المملكة على دعم وتعزيز عمل مفوضية حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإن المملكة يسرها أن تستقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين في الموعد المناسب خلال هذا العام.

من جهته قدم المفوض السامي شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعبًا على هذه المساهمة، معرباً عن تقديره البالغ لجهود المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.