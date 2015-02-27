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جابر عصفور: نعانى ضعف الميزانية..ونصيب المواطن من الثقافة 16 قرشا شهريا

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جابر عصفور: نعانى ضعف الميزانية..ونصيب المواطن من الثقافة 16 قرشا شهريا جابر عصفور: نعانى ضعف الميزانية..ونصيب المواطن من الثقافة 16 قرشا شهريا
قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، إن هناك مشروعًا ثقافيًا على الدولة أن تتبناه وتستغل كل وسائلها وأدواتها فى إنشائه، معترفاً أن الدولة لا ترصد ميزانية جيدة للوزارة، لافتًا أن نصيب المواطن المصرى من الثقافة جنيهين وثمانين قرش سنوياً، أى 16 قرشًا شهريًا.

وأضاف وزير الثقافة، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أن الدستور نص على ميزانية محددة ومخصصة للتعليم والصحة، ويجب أن تطرح الدولة ميزانية مخصصة للثقافة، داعيًا المثقفين لأن يطالبوا الدولة بتغيير عاداتها القديمة والاستجابة لمطالب تجديد الدم بدولة وطنية قومية فيها كل صفات الديمقراطية والمدنية والمواطنة والحرية والمساواة، وذلك بوضع أكبر خطة تنمية فى الدولة، على أن يكون هناك وعى ثقافى كافٍ للمواطنين.


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