حيثيات رفض طعن "أحمد عز": عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله

وأشارت المصادر، إلى أنه تبين للمحكمة أن الحساب الذى قام رجل الأعمال بفتحه، وفقًا لما نصه عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بإلزام المرشح بفتح حساب بأحد البنوك التى تحددها العليا للانتخابات، والذى قام بفتحه فى بنك مصر، لا يستطيع التعامل عليه بالإيداع أو السحب، بعد قيام البنك المركزى بإغلاقه.
وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يعنى استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الكشوف النهائية، التى من المقرر الإعلان عنها بعد الانتهاء من نظر الطعون فى مدة الـ5 أيام، التى حددتها العليا للانتخابات بأن تفصل فيها.
وكانت محكمة القضاء الإدراى بمحافظة المنوفية قد قضت برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، واستبعاده نهائيًا من السباق البرلمانى.
>رسميا.. القضاء الإدارى يرفض طعن أحمد عز ويستبعده من الانتخابات
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