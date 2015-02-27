قرحة المعدة.. أسبابها وطرق الوقاية منها

العمل الأساسى للمعدة هو تلقى الطعام بعد مضغة و هضمه، وفى حالة حدوث مشاكل فى الهضم قد يكون هناك مشكلة فى المعدة مثل الإصابة "بقرحة المعدة".

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الأشخاص فوق الأربعين عاما أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة، والرجال أكثر عرضة من النساء بثلاثة أضعاف، ويلعب العامل الوراثى دورا هاما فى الإصابة بها، وكذلك عدم تناول الأطعمة الصحية وتناول الأطعمة الدسمة، ويعد الأشخاص مدمنوا تناول الكحوليات والمدخنون والذين يعانون من التوتر العصبى والنفسى، ومن يتناولون المسكنات بكثرة ومن يتناولون المشروبات الغنية بالكافيين على "الريق"، الأكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة.

وتتابع د. أمال، أن أعراض "قرحة المعدة" هى شعور الشخص بألم أعلى البطن، وحرقان فى المعدة يصاحبه الميل إلى الغثيان والانتفاخ، مع نقصان الوزن دون أسباب واضحة، وعدم الرغبة فى تناول الطعام.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتجنب الإصابة "بقرحة المعدة"، و هى:

1- الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، واستبدالها بأطعمة صحية مثل الخضار المسلوق مع قطعة لحم مشوى.

>2- الإكثار من تناول الماء.

>3- يمكنك دمج بعض الأعشاب مع بعض وتناولها مثل: قشر الرمان وحب الرشاد والمرمرية والعرق سوس وبذر الكتان والنعناع، وتخلط بعد طحنها وتحلى بالعسل، ويتم تناولها يوميا ثلاث مرات قبل الوجبات لمدة شهر ستلاحظ الفرق.

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