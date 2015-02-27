“نصرالدين” يلتقي مسئولي شركات البترول بغرب بورسعيد

كتب-جمال نوفل:

أكد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد علي أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية والشعبية لشركات البترول بغرب بورسعيد وكافة الشركات والمصانع الكبري التي تعمل بالمحافظة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى كافة محاور التنمية والمساهمة الحقيقية والفعالة بالعمل فى تطوير بورسعيد وتنميتها.

و أوضح المحافظ أن الفترة الحالية والظروف التى تمر بها البلاد تحتاج منا جميعا إلى مضاعفة وتضافر كافة الجهود لتحقيق النمو والرخاء لمصرنا الغالية، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ بورسعيد مع مسئولي وممثلي شركات البترول والبروبلين بغرب بورسعيد بحضور محمود مطاوع السكرتير العام ومديري الصرف الصحي ومياة الشرب بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التواصل والتفاعل مع جميع فئات وطوائف الشعب والمجتمع البورسعيدي للوصول إلى ما يحتاجه مواطنو المحافظة من خدمات ومتطلبات، وأشار المحافظ بإن القطاع الخاص والشركات الكبري هي ترس كبير في عجلة التنمية وأضاف بأنه يعرف الجهود التي تقوم بها الشركات لخدمة الأهالي ولكننا نطاالب بمضاعفة هذة المجهودات والمساهمة الفاعلة في حل مشكلات الصرف في مناطق قري الغرب الجرابعة والمناصرة والديبة بالإضافة الي تجديد وتجميل مدخل الجميل وأن تقوم كل شركة برفع كفاءة الطريق المطل عليها وتجديد وتجميل المناطق المحيطة بها في إطار الدور المجتمعي التي تلعبه.

وشدد المحافظ علي أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل هذة الشركات بالتنسيق مع المحافظة وبشفافية تامة كما طالب المحافظ خلال الاجتماع بضرورة إن تكون النسبة الأكبر من التعينات لأبناء بورسعيد وهذا حق أبناء بورسعيد علي هذة الشركات كما جاري استكمال أعمال التصميمات لمشروع صرف صحي متكامل لقرية الديبة بواسطة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي كما نسق المحافظ مع شركات غرب بورسعيد بشأن صيانة وتجديد الوحدات الصحية الموجودة في قري الغرب.