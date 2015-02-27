إنتر ميلان بالمصري - مانشيني يختار الخطة الصحيحة.. ولكن

عقدة اتالانتا في بيرجامو؟ حلت.. عقدة كالياري في سانت اليا؟ حلت.. عقدة الفوز في مباراتين علي التوالي من 2012؟ حلت.. لماذا كل هذا؟ لأن روبرتو مانشيني أخيرا فهم أن عليه استخدام خطة تناسب ما يملك من لاعبين.

تلك الخطة هي 4-3-1-2، وليس استخدام خطته المفضلة ومحاولة تطويع الفريق بأكمله للعبها.

فمنذ تخلى مانشيني عن فكرة اللعب بجناحين صريحين والتحول إلى مهاجمين صريحين يلعب خلفهما صانعا للألعاب والفريق تحول إلى الأفضل كثيرا..

ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري.. سجلنا 9 أهداف واستقبلنا اثنين فقط.. وقفزنا في الترتيب العام للدوري من المركز الـ12 إلى الثامن بفارق ثلاث نقاط فقط عن المقاعد الاوروبية!

الفريق هجوميا أصبح أكثر فاعلية، وإيكاردي بدأ يتحوى إلى ما كان ننتظره كنجم وهداف للنيراتزوري، خصوصا مع توفر الدعم له من المهاجم الثاني بجانبه، رودريجو بالاسيو أو لوكاس بودولسكي، حتي لو كان الثنائي لا يقدم المنتظر منهه بعد.

ولكن وجود ثنائي هجوم يعطي إنتر كثافة هجومية في الأمام وأفضلية عددية في المرتدات، أيضا لا يمكن إنكار الفارق الكبير الذي أضافه خيردان شاكيري منذ وصوله.

فالسويسري الذي سجل في كل البطولات منذ وصوله يشكل نقلة نوعية في مستوى إنتر، فأصبح منذ وصوله النجم الأول للفريق لما يملكه من إمكانيات تتفوق على ما يملكه الفريق في الوقت الحالي.

إذا لماذا "4-3-1-2 ولكن"؟

لأن رغم التطور هناك لا تزال بعض العيوب التي تحتاج لحل.. حتى ينجح الفريق هذا الموسم في الوصول إلى الدوري الأوروبي على أقل تقدير:

الدفاع

لا يمكنك بناء فريق قوي دون ترميم الدفاع، ودفاع إنتر الحالي يحتاج الترميم بشدة.. رانوكيا، ناجاتومو، كامبانيارو ودودو لا يصلحون ليلعبوا كأساسيين.

الفريق بحاجة لأكثر من مدافع صلد، يمكن الاعتماد عليهم في الموسم القادم.. والتعاقد مع موريلو الكولومبي من جرانادا لا يكفي.

الفريق بحاجة إلى مدافع في القلب، وظهير أيمن وأخر أيسر. أما في الوقت الحاضر وحتى نهاية الموسم، فالخيار الانسب هو اتخاذ قرار جريء بإبعاد رانوكيا عن التشكيل الأساسي والاعتماد علي الثنائي فيديتش-جوان في المحور.

رانوكيا مرة تلو الاخري يظهر تواضع مستواه وعدم أحقيته في اللعب أساسيا، والصربي أكثر صلابة منه علي الرغم من مشاكله في المباريات القليلة التي لعبها.

أما على الطرفين يبدو الثنائي سانتون ودامبروزيو أفضل الحلول حاليا، ومع عودة الأخير من الإصابة، يجب أن يعود أساسيا علي حساب كامبانيارو البطيء وغيرال مناسب للعب دور الظهير.

1- كوفاشيتش وهيرنانس:

لا تغيير في فريق يفوز.. هذه هي القاعدة المتعارف عليها..

ولكن على مانشيني كسر هذه القاعدة من أجل هذا الثنائي، وبالأخص كوفا..

مانشيني يعتمد شاكيري كصانع العاب ومن خلفه ثلاثي ارتكاز في صورة جوارين-ميديل-بروزوفيتش، وللامانة الفريق يؤدي بشكل طيب بها، والرباعي المذكور يقدم مستويات مميزة..

لكن على المدى البعيد، يمكن أن يتم إعادة توظيف كوفاشيتش في مركز صانع الألعاب المتاخر مثل بيرلو، ومثلما كان يلعب الكرواتي في بداياته مع ستراماتشيوني.

أما علي صعيد هذا الموسم, فالثنائي يمكنه تبادل المشاركة مع جوارين، شاكيري وبروزوفيتش، خصوصا أن بروزوفيتش لا يشارك أوروبيا.

بالتالي فإن مشاركة كوفاشيتش أو هيرنانس كلاعب خط وسط ارتكاز علي اليسار في الدوري الأوروبي ستكون أفضل من كوزمانوفيتش البطيء والذي لا يملك العديد من الحلول، عكس الثنائي المغضوب عليه من مانشيني.

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هيثم محمد - الرابطة الرسمية الجماهيرية لنادي إنتر ميلان

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