صحف إنجلترا عن صلاح: كالعادة..المصري يقصي توتنام

ألقت الصحف الإنجليزية الضوء على الأداء القوي الذي قدمه محمد صلاح لاعب فيورنتينا خلال مباراة فريقه أمام توتنام بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

صلاح سجل هدفا في فوز فيورنتينا على توتنام بهدفين نظيفين في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ليواصل الفيولا مشوارهم في البطولة.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها صلاح مع توتنام في الدوري الأوروبي، وينجح اللاعب المصري في زيارة شباك الفريق الإنجليزي ويساهم في إقصائه من أوروبا.

ديلي ميل: صلاح ينهي مشروع توتنام

البداية مع صحيفة "ديلي ميل" التي جاء عنوانها "السبيرز خارج أوروبا، صلاح المعار من تشيلسي ينهي مشروع توتنام في الدوري الأوروبي".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنه في ظل محاولات توتنام معادلة النتيجة، نجح صلاح في إنهاء أحلامهم تماما بتسجيله للهدف الثاني.

ذا إندبندنت: صلاح يلقي توتنام خارج أوروبا

أما صحيفة "ذا إندبندنت" فكان عنوانها "صلاح المعار من تشيلسي ينفي توتنام من الدوري الأوروبي"، وأوضحت أن هدف صلاح الذي قتل أحلام السبيرز الأوروبية، جعل الفريق اللندني ليس أمامه إلا بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية ينافس عليا خلال الموسم الجاري.

ويواجه توتنام نظيره تشيلسي الأحد المقبل في ويمبلي في المباراة النهائية للبطولة.

تيليجراف: إقصاء توتنام أمر روتيني لصلاح

فيما جاء عنوان "التيليجراف" مشابها لـ"ديلي ميل" وأن صلاح أنهى أحلام توتنام في الدوري الأوروبي، وأن إقصاء اللاعب المصري للسبيرز أصبح أمرا روتينيا، في إشارة للقاء عام 2013 في نفس البطولة حينما كان اللاعب المصري يلعب في صفوف بازل السويسري.

وأوضح التقرير أن صلاح الذي لم يعتبره مدربه السابق في تشيلسي جوزيه مورينيو جيدا بما فيه الكفاية مع الزرق، سجل الهدف القاتل لأحلام توتنام.