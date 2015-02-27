بالأرقام - صلاح فيورنتينا = أوسكار + ويليان تشيلسي

الجناح المصري محمد صلاح يواصل التألق مع فيورنتينا بعد قرار إعارته من قبل تشيلسي، تألق صلاح خلال 5 مباريات فقط جعله يفوق الثنائي البرازيلي للبلوز أوسكار وويليان.

صلاح سجل من جديد بقميص فيورنتينا ليقود الفيولا لعبور عقبة دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

فيورنتينا فاز على ملعبه 2-0 في لقاء شهد هز شباك السبيرز من قبل صلاح ليتأهل الفريق إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وخلال 5 مباريات له مع فيورنتينا لعب صلاح 312 دقيقة.

فشارك أساسيا أمام توتنام في لقائي الذهاب والعودة من دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وقبلها شارك كبديل في مباراتين بالدوري الإيطالي، ومرة واحدة كأساسي وكانت أمام ساسولو.

وخلال دقائق صلاح التي لم تتعدى الـ400 دقيقة نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعه هدف في بداية ولا أروع للجناح المصري بقميص الفيولا.

ثنائي تشيلسي

على الجانب الأخر فالثنائي البرازيلي أوسكار وويليان لم يقدما ما قدمه صلاح.

فشارك ويليان في 2.310 دقيقة مع تشيلسي في البطولات المختلفة سواء الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كأس إنجلترا أو كأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح ويليان في تسجيل 4 أهداف وصناعه 4 خلال 2.310 دقيقة مع البلوز حتى الآن.

البرازيلي الأخر أوسكار شارك في 2.372 دقيقة مع البلوز.

أوسكار هز شباك الخصوم 7 مرات بينما صنع 8 أهداف في البطولات الـ4 مع تشيلسي.