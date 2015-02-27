أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في الدوري الأوروبي.. جيرفينيو يتحدى عنصرية فينورد ويقود روما للتأهل

Google+ Print
في الدوري الأوروبي.. جيرفينيو يتحدى عنصرية فينورد ويقود روما للتأهل في الدوري الأوروبي.. جيرفينيو يتحدى عنصرية فينورد ويقود روما للتأهل

(إفي): صعد روما الإيطالي بصعوبة الى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي عقب تغلبه على فينورد الهولندي.

وفاز "الذئاب" على أرض الفريق الهولندي اليوم في إياب دور الـ32 بهدفين لواحد، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب في الأوليمبيكو بالتعادل 1-1.

يذكر أن مباراة اليوم توقفت لوقت طويل بسبب عنصرية جماهير فينورد، حيث ألقى مشجعوه مجسم لموزة عملاقة ضد مهاجم روما النجم الإيفواري جيرفينيو، الذي سجل هدف فريقه في الذهاب.

وكان رد جيرفينيو في الملعب بتسجيل الهدف الثاني لفريقه اليوم (ق60) بعدما تعادل ألفيس مانو لصاحب الضيافة (ق57) عقب تقدم الصربي آدم ليايتش (ق45).

ولعب فينورد منقوصا من خدمات لاعبين اثنين عقب طرد ميتشيل تي فريدي والحارس أرفين مولدر (ق54 و59).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع