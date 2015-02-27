في الدوري الأوروبي.. جيرفينيو يتحدى عنصرية فينورد ويقود روما للتأهل

(إفي): صعد روما الإيطالي بصعوبة الى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي عقب تغلبه على فينورد الهولندي.

وفاز "الذئاب" على أرض الفريق الهولندي اليوم في إياب دور الـ32 بهدفين لواحد، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب في الأوليمبيكو بالتعادل 1-1.

يذكر أن مباراة اليوم توقفت لوقت طويل بسبب عنصرية جماهير فينورد، حيث ألقى مشجعوه مجسم لموزة عملاقة ضد مهاجم روما النجم الإيفواري جيرفينيو، الذي سجل هدف فريقه في الذهاب.

وكان رد جيرفينيو في الملعب بتسجيل الهدف الثاني لفريقه اليوم (ق60) بعدما تعادل ألفيس مانو لصاحب الضيافة (ق57) عقب تقدم الصربي آدم ليايتش (ق45).

ولعب فينورد منقوصا من خدمات لاعبين اثنين عقب طرد ميتشيل تي فريدي والحارس أرفين مولدر (ق54 و59).