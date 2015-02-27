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صلاح عقب هدفه في توتنام: حان وقت إنتر

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صلاح عقب هدفه في توتنام: حان وقت إنتر صلاح عقب هدفه في توتنام: حان وقت إنتر

أكد محمد صلاح لاعب نادي فيورنتينا أن تركيزه الآن مع الفريق يصب على مباراة إنتر القادمة في الدوري الإيطالي.

فيورنتينا نجح في التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي على حساب توتنام في لقاء شهد تسجيل محمد صلاح هدفا للفيولا.

صلاح نجح في تسجيل هدفه الثالث بقميص فيورنتينا، وواصل تقديم أدائه الأكثر من رائع منذ انتقاله إلى الفيولا.

وكتب صلاح على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب المباراة: " الحمد الله، مباراة رائعة".

وأضاف "أتمنى الأفضل في لقاء إنتر".

ويستعد فيورنتينا لمواجهة إنتر يوم الأحد المقبل في لقاء الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

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