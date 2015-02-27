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الحكومة الليبية تنفي اتهام “الثني” لدول غربية بدعم الإرهاب

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الحكومة الليبية تنفي اتهام “الثني” لدول غربية بدعم الإرهاب الحكومة الليبية تنفي اتهام “الثني” لدول غربية بدعم الإرهاب

عبدالله الثني

نفت الليبية ما نُسب من تصريحات لرئيس الحكومة عبد الثني بأن هناك دولًا غربية بعينها تدعم الإرهاب حسب ما ذكرت بوابة الوسط الليبية.

جاء ذلك في بيان للحكومة الموقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ردًا على ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية على لسان الثني.

وأضاف البيان أن تصريح الثني كان بأن هناك دولًا لم تمنع تدفق الأسلحة لمجموعات ما يسمى بـ”فجر ليبيا” بالرغم من مراقبتها لهذا التدفق عبر الأقمار الاصطناعية ، وأن هذه الدول نفسها هي من تعرقل تسليح الجيش الليبي من خلال لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

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