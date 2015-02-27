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الزمالك يهزم غزالة السوداني استعدادا للكونفيدرالية

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الزمالك يهزم غزالة السوداني استعدادا للكونفيدرالية الزمالك يهزم غزالة السوداني استعدادا للكونفيدرالية

فاز نادي الزمالك على فريق غزالة السوداني وديا بهدفين نظيفين، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك استضاف غزالة في ملعب حلمي زاموار بمقر النادي بميت عقبة اليوم الخميس، ونجح الفريق الأبيض في الفوز بهدفين دون رد.

سجل أيمن حفني أول أهداف المباراة في الشوط الأول، وعزز أحمد علي النتيجة في الشوط الثاني.

وسوف يواجه الزمالك الفائز من مواجهة رايون سبور الرواندي وبانثرز الكاميروني في دور الـ32 من الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك إلى الجونة في العاشر من مارس المقبل استعدادا للمباراة التي سوف تقام في الثالث عشر من الشهر نفسه.

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