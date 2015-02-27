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أحمد مرتضى ينفي ' استغلاله لاعبي الزمالك في الدعاية الانتخابية '

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أحمد مرتضى ينفي ' استغلاله لاعبي الزمالك في الدعاية الانتخابية ' أحمد مرتضى ينفي ' استغلاله لاعبي الزمالك في الدعاية الانتخابية '

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الإعلامي أن يكون استغل لاعبي الفريق الأبيض في الدعاية الانتخابية.

وانتشرت صورا لبعض لاعبي الزمالك في أحد الأفراح الشعبية ومعهم أحمد مرتضى منصور، فدفعت بعض التقارير لزعم دعمه في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أحمد مرتضى في تصريحات صحفية يوم الخميس قائلا: "لم أصطحب لاعبي الزمالك .. وكل ما حدث هو أن أحد العاملين بالنادي دعاني على حفل زفاف بمنطقة ميت عقبة".

وتابع "ذهبت لحضور حفل زفاف أحد العاملين، واكتشفت أن بعض اللاعبين حضروا بعد دعوتهم، ولكنهم رحلوا قبل وصولي".

ويستعد مرتضى منصور رئيس الزمالك ونجله للدخول في الانتخابات البرلمانية المقرر لها نهاية مارس.

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