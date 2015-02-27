جمعة: الأهلي يحتاج 4 فترات انتقال لبناء فريق جديد

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أن الفريق الآن في مرحلة بناء جيل تحتاج لفترة زمنية ليست قصيرة.

وأوضح جمعة: "نحتاج لأربع فترات انتقال لبناء فريق جديد، استخدمنا فترتين، وننتظر إضافات جديدة للفريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "رغم هذه الظروف الصعبة، نجح الفريق في الفوز ببطولتي الكونفدرالية وكأس السوبر".

وتابع: "خسرنا السوبر الأفريقي وسط إشادة الجميع، وجاريدو يؤدي عمله بامتياز، ولمساته واضحة على الفريق".

وأتم جمعة: "منذ 5 شهور، لم يكن أحد يتوقع أن يفوز الأهلي ببطولة، والآن بات للفريق قوام قوي، وهو نتاج للشغل المتميز الذي يقوم به جاريدو".