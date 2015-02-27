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الأهلي: غالي والسعيد قد يلحقان بضربة البداية في دوري الأبطال

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الأهلي: غالي والسعيد قد يلحقان بضربة البداية في دوري الأبطال الأهلي: غالي والسعيد قد يلحقان بضربة البداية في دوري الأبطال

تعد فرصة الثنائي عبد الله السعيد وحسام غالي لاعبي الأهلي قوية في المشاركة بأولى مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا رغم إصابتهما.

ويفتتح الفارس الأحمر مشواره أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس باللعب مع الفائز من ليجا موكولمانا الموزمبيقي والجيش الرواندي.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي: "إصابة السعيد وغالي هي أكبر الخسائر التي تعرض لها الفريق في مباراة السوبر الأفريقي بالجزائر".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "عبد الله يعاني من إجهاد في السمانة، وغالي تجددت إصابته في الركبة، ولكن فرصتهما قوية في المشاركة بأولى مباراة في دوري الأبطال".

وتابع: "اللقاء يتبقى عليه أكثر من 15 يومًا، وأعتقد أنها فترة مناسبة لتعافي عبد الله السعيد وحسام غالي".

وكان الجهاز الطبي بالأهلي أكد غياب هذا الثنائي عن الملعب 3 أسابيع.

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