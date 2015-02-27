صحيفة سعودية: السولية يقترب من الشباب بموافقة شفهية

ذكرت صحيفة سعودية اقتراب عمرو السولية نجم نادي الإسماعيلي من الانضمام إلى صفوف نادي الشباب.

وأشارت صحيفة "الجماهير" السعودية أن الأمير خالد بن سعد رئيس الشباب حصل على موافقة شفهية من محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي على ضم السولية مقابل مليون و200 ألف دولار.

يأتي ذلك بعدما حضر رئيس الإسماعيلي مباراة الشباب والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا بدعوة من رئيس الشباب.

وتجمع الإسماعيلي والشباب علاقة وطيدة في الفترة الأخيرة ونجح الليوث في ضم جون أنطوي مهاجم الدراويش في يناير الماضي في صفقة كلفت خزينة النادي السعودي مليونين و200 ألف دولار.