أخبار عاجلة

"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليونيسكو تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد تدمير الآثار فى الموصل

Google+ Print
اليونيسكو تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد تدمير الآثار فى الموصل اليونيسكو تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد تدمير الآثار فى الموصل
طلبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى إثر نشر "داعش" الخميس، شريط يظهر فيه عناصر من التنظيم المتطرف، وهم يدمرون آثارًا فى مدينة الموصل بشمال العراق.

وقالت مديرة المنظمة إيرينا بوكوفا فى بيان، إن "هذا الاعتداء هو أكثر بكثير من مأساة ثقافية، هذا أيضًا شأن أمنى يغذى الطائفية والتطرف العنيف والنزاع فى العراق".

وأضافت، "لهذا تواصلت مع رئيس مجلس الأمن الدولى، لأطلب منه عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول حماية الإرث الثقافى العراقى، كمكون أساسى من أمن البلاد".

وكان التنظيم المتطرف نشر أمس الخميس، عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، شريط فيديو يظهر قيام عناصره بتحطيم تماثيل وآثار يعود تاريخها إلى آلاف السنين فى متحف الموصل، مستخدمين مطرقات وآلات ثقب كهربائية.

وقامت العناصر برمى التماثيل أرضًا وتحطيمها، واستخدام المطرقات لتكسير بعضها، كما استخدموا آلة ثقب كهربائية لتشويه تمثال آشورى ضخم لثور مجنح، يقع عند بوابة نركال فى المدينة التى يسيطر عليها التنظيم منذ هجوم كاسح شنه فى العراق فى يونيو.

وأعربت بوكوفا عن "صدمتها العميقة" تجاه الشريط المصور، مؤكدة "إدانتها لهذا الاعتداء المتعمد على تاريخ العراق، وتراثه الذى يعود إلى آلاف السنين".

وقال خبراء، إن الآثار المدمرة تشمل قطعًا أصلية، وأخرى أعيد بناؤها من قطع مبعثرة، إضافة إلى نسخ عن قطع أصلية موجودة فى متاحف أخرى، وشملت القطع المدمرة آثارًا من الحقبتين الآشورية والبارثية، وتعود بعضها إلى فترة ما قبل ميلاد المسيح، بحسب خبراء وأكاديميين.

وأشارت بوكوفا، فى بيانها، إلى أن بعض التماثيل التى دمرت، بحسب الشريط، تعود إلى مدينة حضر التاريخية المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمى، والواقعة على مسافة 100 كلم جنوب غرب الموصل.

واعتبرت أن عملية التدمير تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2199، الصادر قبل نحو أسبوعين، والذى يهدف إلى تجفيف الموارد المالية للتنظيم الذى يسيطر على مساحات واسعة فى سوريا والعراق، ومنها تهريب الآثار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين