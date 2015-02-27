بالصور.. فتاة أفغانية تسير فى الشوارع بدروع حديدية خوفا من التحرش

فى موقف مثير وغريب، أقدمت فتاة أفغانية على السير فى شوارع العاصمة "كابول" وهى مرتدية درعا حديديا خوفا من التحرش بها، وللتعبير عن رفضها لانتشار ظاهرة التحرش بأفغانستان.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للفتاة وهى تسير فى الشارع العاصمة "كابول" والجميع ينظر إليها وهى ترتدى درعا حديديا.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة أفغانستان تحتل المركز الأول عالميا فى حالات التحرش بالنساء.



>

الفتاة تسير فى شوارع العاصمة الأفغانية



>

شباب العاصمة الأفغانية ينظر إلى الفتاة



>

الفتاة الأفغانية