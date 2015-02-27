بالصور .. مدير أمن بورسعيد يكرم عدد من ضباط وأفراد الشرطة

كتب-جمال نوفل:

في إطار سياسة الثواب والعقاب التى ينتهجها اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد لحث جميع العاملين بمديرية أمن بورسعيد على القيام بواجباتهم على أكمل وجه للنهوض بالمنظومة الأمنية بمحافظة بورسعيد ، قام اللواء “دويدار” بتكريم عدد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن بورسعيد تقديرا لجهودهم المتميزة فى ضبط العديد من القضايا والانتظام فى الخدمات الأمنية والقيام بدورهم على أكمل وجة.

وأوضح مدير الأمن بأن التكريم تحفيزا لهم ولأقرانهم ولحث الجميع على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للسادة المواطنين.