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بالفيديو.. أوبريت غنائي لـ”القناة الجديدة” بمشاركة أبناء السويس‎

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بالفيديو.. أوبريت غنائي لـ”القناة الجديدة” بمشاركة أبناء السويس‎ بالفيديو.. أوبريت غنائي لـ”القناة الجديدة” بمشاركة أبناء السويس‎

صورة من مشروع قناة السويس الجديدة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالسويس أوبريت غنائي تحت عنوان ” مستقبل أولادنا ” وهو عمل يتحدث عن أهمية قناة السويس الجديدة وأنها أصبحت حلم ومستقبل حقيقي للأجيال القادمة .

الأوبريت من تأليف أيمن ماهر وألحان محمدعبدالسلام وتوزيع مصطفي السويفي وغناء ريم كمال داليا سعيد و محمدعبدالسلام.

ومن جانبه قال أيمن ماهر مؤلف الأوبريت ومنتجه وهو من أبناء السويس فى تصريحات صحفية أن فكرة الأوبريت جاءت له بعد أن شاهد حجم الإنجاز والسرعة الغير مسبوقة لإنهاء هذا المشروع القومي الذى أصبح حلم يتحقق فى وقت قياسي غير مسبوق يبين المعدن الحقيقي للمصريين وجيشهم العظيم الذى يهزم الصعاب ولا يعرف المستحيل.

وأضاف “ماهر” أن الرئيس عبد الفتاح دائما ما يفاجئنا بمشروعات قومية وأخبار سارة ويسعي لتحقيقها على أرض الواقع ، وأنه على يقين تام أن القناة الجديدة ستحقق عائدات أكثر مما نتوقع.

 

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