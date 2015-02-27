الزرعوني: زيادة المستشفيات والمراكز الطبية أولوية في الدولة

افتتح الدكتور عبدالعزيز عبدالله الزرعوني - نائب مدير منطقة دبي الطبية، أمس فعاليات المؤتمر العربي لصحة الأطفال المقام على مدار يومين في دبي، بدعم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، جمعية أطباء الأطفال العراقية، جمعية أطباء الأطفال في كوردستان، وبرعاية مستشفى الأطفال في بيتسبرغ UPMC الأميركية، المستشفى الأميركي في دبي، مستشفى بورتلاند- المملكة المتحدة، وبمشاركة العديد من الجهات المعَنية بمجال صحة الأطفال وحديثي الولادة.

وأشار الزرعوني خلال كلمته الافتتاحية إلى أن وزارة الصحة تحرص على توفير أحدث الخدمات الصحية لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة ، كما تبذل الجهود الحثيثة لتطوير وزيادة المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء الدولة جنباً إلى جنب مع رفع كفاءة ودعم الكوادر الطبية وتوفير الأدوية اللازمة للقطاع الصحي.

وأكد الزرعوني أن مجال طب الأطفال وحديثي الولادة يمثل أولوية هامة لوزارة الصحة الإماراتية، ولذا تسعى باستمرار إلى زيادة الوعي حول أمراض الأطفال الأكثر شيوعاً في المنطقة والوصول إلى أحدث السبل للوقاية منها ومكافحتها والحد من انتشارها، وأيضاً دعم وتشجيع الباحثين في هذا المجال الحيوي.

فعاليات المؤتمر

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة نقاشية حول حفز الإجراءات الإقليمية وتعزيز التعاون لحماية الأطفال، شارك فيها الدكتور رمضان البلوشي، المدير التنفيذي للقطاع التنظيمي في سلطة مدينة دبي الطبية، الدكتور ياسر النخلاوي مستشار في طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور غانم علي الحسني، دكتور متخصص، معهد العلوم السلوكية في مستشفى العين.

بجانب العروض التقديمية في مجال طب الأطفال لعدد من الخبراء الإقليميين والعالميين لأبرز المواضيع المتعلقة بصحة الأطفال منها: محاضرة الدكتور جورج مازاريغوس رئيس قسم زراعة الأعضاء في مستشفى الأطفال الأميركية في بيتسبرغ UPMC حول أحدث الاتجاهات في زراعة الكبد للأطفال..

ومحاضرة للدكتور ياسر النخلاوي، استشاري طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية حول التعامل مع الإساءة في معاملة الأطفال والحفاظ على سلامتهم، ومحاضرة الدكتورة فاطمة الجسمي، أخصائية الأمراض الاستقلابية الوراثية في جامعة الإمارات.