الإمارات بقيادة خليفة تزدهر بروح التعاون والتفاهم

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن دولة الإمارات حققت إنجازات مبهرة في كافة المجالات خلال 43 عاماً، لتبنيها وترحيبها بالأفكار الجديدة حتى عندما تتعارض مع الأفكار القديمة وتثير جدلاً واسعاً، وقال: نحن نهدف إلى فهم وتقييم الأفكار الجديدة وقبولها إذا كانت تحسن ما كنا نقوم به بالفعل وتنتقل بنا إلى الأمام نحو المستقبل..

وسوف نستفيد من ذلك، ونحن سنستمر بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ الذي يؤكد دائماً على الاستمرار في خلق مجتمع آمن، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح وقادر على المنافسة عالمياً، وأن دولة الإمارات ستظل دائماً على اطلاع بما هو جديد ومثير للجدل.

وقال معالي الشيخ نهيان في كلمة افتتح بها مؤتمر أبوظبي الدولي الأول في طب الأجنة وطب الأطفال وأمراض الجهاز الهضمي للأطفال والكبد والتغذية، الذي ينظمه مستشفى كنجز كوليج لندن وعياداته بأبوظبي في فندق «روزوود» بجزيرة المارية صباح أمس، معرباً عن فخره بالإنجازات التي تحققت بالتساوي في جميع مجالات التنمية في الدولة خلال وقت قياسي.

وأضاف معاليه «نحن كأمة قد تقدمت إلى حالة من الازدهار الكبير، وبالفعل لدينا التاريخ الحديث الذي يلهم الآخرين في المنطقة وفي العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ هو بلد مستعد للمغامرة وهو البلد الذي يزدهر بروح التعاون والتفاهم والاحترام والسلام».

وحضر افتتاح المؤتمر محمود الشياب وزير الصحة الأردني السابق وأحمد شبيب الظاهري مدير عام مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وعدد من الاستشاريين من مستشفى «كنجز كوليج» لندن وعياداته في أبوظبي وأكثر من 307 من أطباء وخبراء طب الأطفال وطب الأجنة من داخل وخارج الدولة.

وقال معالي الشيخ نهيان: لقد ساهمتم في إنقاذ حياة الأطفال وجلب الصحة الجيدة لأعداد لا تحصى من الأطفال، ولكن لا يزال الآلاف من الأطفال في جميع أنحاء العالم يموتون والملايين من الأطفال حول العالم يعانون من العلل والأمراض مما يتطلب العديد من الدراسات والجهود لتشخيص وعلاجات أفضل .

تقدير

وأكد الدكتور عبدالحسين صالح نائب رئيس المؤتمر أن قدوم مستشفى كنجز كولدج لندن إلى أبوظبي وافتتاحه عياداته بها لهو دليل قاطع على أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة قد استطاعت أن تجعل من الإمارات واحة أمن واستقرار تجتذب المؤسسات الطبية ذات السمعة العالمية للمجيء إلى سوق الإمارات بغرض العمل والاستثمار.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تضمن مجموعة من الأجنحة المتخصصة وأولها جناح الراعي الذهبي للمؤتمر والداعم له مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية، كما تفقد أجنحة الشركات الطبية والصيدلانية المشاركة .

علاقات وثيقة

ووجه رئيس المؤتمر البروفيسور أنيل دهاوان رئيس قسم زراعة الخلايا الكبدية مدير مركز الكبد والجهاز الهضمي مدير عيادات صحة الأطفال في مستشفى كنجز كوليدج لندن كلمة قال فيها: لدينا علاقات وثيقة مع شركائنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة..

مشيراً إلى أنه في عام 1979 قام الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله بمساعدتنا لافتتاح معهد زايد لدراسات وأبحاث الكبد في عيادات مستشفى كينجز كوليدج في لندن وهو الأول من نوعه في أوروبا مما يجمع بين العلوم والطب السريري، .

وناقش المؤتمر في يومه الأول مجموعة أوراق عمل بحثية طبية حيث قدم البروفيسور كيبروس نيكوليداس في مستشفى كنجز كوليدج بلندن ورقة «طب الأجنة» وورقة حول «تغذية الأطفال المبكرة والبدانة» للبروفيسور بيرت هولد كوليتزكو رئيس قسم التغذية والاستقلاب في مستشفى الدكتور فون هينير للأطفال.