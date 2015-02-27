»كهرباء دبي« تزف 37 من موظفيها وموظفاتها

برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي وفي إطار حرصها على توفير كل الدعم الممكن لموظفيها من أجل تحقيق الاستقرار النفسي والعائلي والاجتماعي لهم، أقامت هيئة كهرباء ومياه دبي العرس الجماعي الثامن »أنوار دبي« لموظفيها، وزفت من خلاله 37 عريساً وعروساً في أجواء غمرتها البهجة والفرحة والسرور..

وذلك في حديقة زعبيل في دبي. وقد كان في استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة. وحضر حفل العرس الجماعي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعيد الكندي ومحمد خليفة الحبتور، والفريق محمد عبدالرحيم العلي، وكيل وزارة الدفاع المساعد، وماجد حمد الشامسي..

وهلال خلفان بن ظاهر، وقاسم سلطان، وعيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي، وأحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وعلي بن عبدالله العويس رئيس مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بإمارة دبي، وأحمد الشعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي»إمباور«، وسالم الموسى وكبار مسؤولي الهيئة وموظفيها وحشد من أهالي العرسان.

عناية كريمة

وفي بداية الحفل رحب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس الهيئة..

وقال: »بهذه المناسبة، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع موظفي الهيئة، أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة، راعي الحفل، للعناية البالغة التي يوليها سموه لأبنائه المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم..

حيث تشكل مكرمة سموه ورعايته الكريمة السنوية للعرس الجماعي لموظفي الهيئة استمرارا للنهج الذي يتبناه في تقديم الدعم للأسر المواطنة وتخفيف الأعباء عن كاهلها تحقيقاً لتطلعات الشباب في بدء حياة زوجية سلسة ومريحة تعزز التلاحم والتآلف الأسري، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، وهي المدينة التي تضع الإنسان أولاً«.

تقليد وطني

وأضاف الطاير :»أضحت الأعراس الجماعية تقليداً وطنياً تتزايد فيه أعداد المشاركين عاما بعد آخر، حتى وصل العدد التراكمي الى ما يزيد على 323 عروساً وعريساً، وعلى هذا النهج سارت هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث نحرص من خلال هذه المبادرة وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، على خدمة المجتمع وتحقيق سعادته، والمساهمة في نموه وتطوره، وتوفير دعائم ومقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي لموظفينا..

لذا وللعام الثامن على التوالي، تقيم الهيئة العرس الجماعي لهم بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس الهيئة الذي بارك مساعي الهيئة ورعى جهودها بحضوره ومكرمته، التي يتطلع إليها موظفونا الراغبون في المشاركة بهذا العرس والذي أطلقنا عليه اسم«أنوار دبي»، وهو بداية لرحلة موفقة في الحياة الزوجية«.

رقصات شعبية

شهد العرس الجماعي تنظيم عدد من فقرات الفلكلور الشعبي والرقصات التراثية الشعبية كرقصات »العيالة« و»الحربية« و»الرزفة« و»الليوا«. كما تخلل الاحتفال إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية المهنئة للعرسان والأهالي بهذه المناسبة.

تعزيز المسؤولية المجتمعية بمبادرات إسعاد الموظفين

قالت خولة المهيري نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: » تحرص الهيئة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال إطلاق المبادرات التي تعمل على إسعاد الموظفين وتنعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي والاستقرار النفسي والاجتماعي.

وساهم العرس الجماعي على مدى ثماني سنوات، بإتمام مراسم زواج كوادرنا المواطنة، الأمر الذي عزز من ترسيخ النهج المؤسسي للهيئة في دعم الشباب الإماراتي وقيم الهوية الوطنية، وساهم في زيادة الولاء المؤسسي بين الموظفين والموظفات.«

وفي هذا الإطار أشار سعيد الطاير إلى أن مكرمة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تستهدف 37 من شباب وشابات الوطن لتشجعهم على الزواج وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم، وتيسير أمورهم الحياتية، مما يحقق آمالهم وسعادتهم وأحلامهم في الاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي والمادي..

الأمر الذي جعل الإقبال على المشاركة في العرس الجماعي يزداد عاما بعد عام، وتهانينا القلبية لكل المشاركين من الموظفين والموظفات، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم ويحقق لهم آمالهم وأمانيهم في حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وفي نهاية الحفل قامت خولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، بتوزيع مجموعة من الهدايا العينية على الموظفين والموظفات المشاركين في العرس الجماعي، مقدمة من الرعاة وهم: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مركز جادي للتجميل، الوجاهة للخياطه الرجالية، ماي 30 مينتس، أترا فيت دبي، خبراء التجميل إيه&إيه.