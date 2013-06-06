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محافظ السويس يعتمد نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية

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محافظ السويس يعتمد نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية محافظ السويس يعتمد نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية

يعتمد اللواء سمير عجلان محافظ السويس والسعيد شومان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية العامة للعام الدراسى 2012/2013.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 84%، حيث تقدم 11653 تلميذا حضر منهم الامتحان 11238 تلميذا، وفى الشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح 68% حيث تقدم 9959 طالبا وطالبة للامتحان.

صرح بذلك أيمن فهمى المستشار الإعلامى للمديرية، وأضاف أن العشرة الأوائل بالشهادة الابتدائية هم كنزى وليد إبراهيم بمدرسة الشبان المسلمين وحصلت على مجموع 300 درجة بنسبة 100%، والمركز الثانى أميرة خالد محمد بمدرسة هيئة قناة السويس بمجموع 99.93%، والثالث الطالبة روان بدر حسين بمدرسة هيئة قناة السويس، والمركز الثالث مكرر الطالبة ميرنا خالد بمدرسة الشبان المسلمين، والمركز الرابع الطالب سامح أشرف حسن بمدرسة الصفا، والمركز الخامس الطالب أحمد محمد عبد الرحمن بمدرسة أحمد عرابى، والمركز السادس كريمة طارق عبد الله بمدرسة 24 أكتوبر، والسادس مكرر الطالب علاء عاطف بمدرسة الصفا، وهدى محمود ربيع بالمركز السابع بمدرسة فتية الإسلام، والطالبة ساندى نشأت فهيم المركز السابع مكرر بمدرسة الراعى الصالح، ومنة الله أشرف محمد بالمركز الثامن بمدرسة الشبان المسلمين، والمركز التاسع سلمى أحمد على بمدرسة توفيق حسان، والمركز العاشر آية هانى مصطفى بمدرسة فتية الإسلام.

أما الأوائل بالشهادة الإعدادية فهم سلمى عادل عابدين بمدرسة الشبان المسلمين بمجموع 299 درجة، والمركز الثانى سهيلة حسن فتحى حسن بمدرسة الإعدادية القديمة بنات، والطالب أحمد خالد السيد بالمركز الثالث بمدرسة ابن الهيثم الخاصة.


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