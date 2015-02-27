"الهيئة الهندسية": الانتهاء من حفر 34% من أعمال ترعة سيناء

قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية لمشروع قناة السويس الجديدة، إنه تم الانتهاء من حفر نسبة 34% من أعمال صحارة ترعة سيناء، حيث سيزداد المعدل عندما يتم وضع الماكينات أسفل الأرض بالبيارات الأربعة التابعة للصحارة، بعدما تم الانتهاء من ثلاثة منها ويتبقى بيارة واحدة، فضلاً عن أعمال التدبيش والتجهيز الهندسى للمعابر والمعديات.

وأضاف اللواء كامل الوزير – فى تصريحات صحفية أمس الخميس، أن هذه الأعمال تسير على قدم وساق بحيث لا تؤثر على الأهالى فى القرى المنتشرة بشرق القناة، كما أن هذا الأسبوع يوجد تقدم ملحوظ فى أعمال رصف الطرق، حيث تم رصف طرق منطقة سرابيوم والطريق العرضى رقم 1 وتشطيب الجسور الترابية، وهناك توسعات مستقبلية فى الأعمال المختلفة بمنطقة شرق القناة.

وكان اللواء كامل الوزير، قد أعلن فى وقت سابق أمس خلال مؤتمر عقده بقناة الاتصال رقم 2 بعد وصول المياه فعليًا إليها، وأعلن أن نسبة أعمال الحفر الجاف بالرمال بلغت إلى 204 ملايين متر مكعب بما يعادل 89% من إجمالى المخطط بنهاية المشروع بنسبة 106% من المقرر إنجازه حتى اليوم.

وعن أعمال التكريك أوضح كامل الوزير، أنه تعمل حاليًا 30 كراكة تمكنت من إتمام 74 مليون متر مكعب بنسبة 29% ممن إجمالى أعمال التكريك المستهدفة بواقع 20 كيلو؛ منها 14 كيلو بالقناة الجديدة.

"الهيئة الهندسية": تكريك 20 كيلو متر بمشروع قناة السويس الجديدة