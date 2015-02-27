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السيطرة على حريق محدود داخل عبارة بميناء سفاجا

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السيطرة على حريق محدود داخل عبارة بميناء سفاجا السيطرة على حريق محدود داخل عبارة بميناء سفاجا
سيطر طاقم إحدى العبارات على حريق محدود شب بداخلها بسبب ماس كهربائى ناتج عن أحد المكيفات بالعبارة.

وقال المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر عبد الرحيم مصطفى، إن الحريق محدود ونتج عن ماس كهربائى أثناء تشغيل أحد المكيفات بالعبارة، وتمكن طاقم المركب من السيطرة على الحريق قبل وصول قوات الحماية المدنية، مؤكدا عدم وجود أى خسائر بشرية فى الحادث وأن الخسائر المادية قليلة جدا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، مشيرا إلى أن العبارة سوف تعمل على خط سفاجا – ضبا خلال الفترة القادمة.

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