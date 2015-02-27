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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق مصنع الكرتون بأكتوبر

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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق مصنع الكرتون بأكتوبر الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق مصنع الكرتون بأكتوبر
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن رجال الحماية المدنية تقوم بعمليات تبريد لحريق مصنع كرتون المشتعل بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، وتم منع خطر امتداد النيران بعد قيام رجال الاقتحام بمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومنع خطر وصولها إلى المصانع المجاورة بعد الدفع بـ12 سيارة إطفاء، و3 خزانات مياه ضخمة للسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق.

وكان اللواء مجدى الشلقامى مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد المصانع بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والنقيب ياسر سرور مشرف غرفة عمليات قطاع أكتوبر للإطفاء، وبصحبتهم سيارات الإطفاء فى محاولة لمنع امتداد النيران إلى باقى المصانع المجاورة.


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