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أستاذ طب أطفال يوضح علامات الإصابة بالتهاب اللوزتين ومتى تستأصل

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أستاذ طب أطفال يوضح علامات الإصابة بالتهاب اللوزتين ومتى تستأصل أستاذ طب أطفال يوضح علامات الإصابة بالتهاب اللوزتين ومتى تستأصل
التهاب اللوز من أهم الأمراض التى يتعرض لها الأطفال، وقد تستدعى بعض الحالات الخضوع لجراحة لاستئصال اللوزتين الملتهبتين.

ما أسباب التهاب اللوزتين

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة يوضح أن التهاب اللوزتين يحدث نتيجة إصابتها بالتهاب بكتيرى ينتج عنه تكون كتلة صديدية داخل اللوزتين وبشكل متكرر لدى الطفل.

متى يجب استئصال اللوزتين عند الأطفال

ويشدد الدكتور طلعت حسن على ضرورة التمييز بين التهاب الحلق المتكرر والتهاب اللوز، فليس كل التهاب بالحلق يستدعى أن نستأصل اللوزتين، كما أن تكون صديد أو التهاب بجانب اللوزتين لا يستدعى إجراء جراحة للاستئصال، والحالة الوحيدة التى تستدعى ذلك هى وجود الصديد داخل اللوزتين، وبشكل متكرر على مدار العام بمعدل يتجاوز الأربعة مرات سنويا مع مصاحبته لارتفاع فى حرارة الجسم، وحالة من الإعياء العام، أو تأثر انتظام النفس عند الطفل بالتهاب اللوز، تلك المعايير هى التى تحدد ضرورة استئصال اللوزتين من عدمه، فمن الأخطاء الشائعة تسرع بعض الأطباء بإجراء تلك الجراحة للطفل دون الحاجة لها.

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