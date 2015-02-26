رئيس وزراء ليبيا: زيارتى لمصر هدفها تعزيز التعاون العسكرى لمحاربة التطرف

قال عبد الله الثنى، رئيس مجلس وزراء ليبيا، إن زيارته لمصر تأتى لتسريع وتيرة التعاون خاصة فى المجال العسكرى بين مصر وليبيا، مضيفًا أن الزيارة تأتى فى ظل تقاعس المجتمع الدولى تقديم الدعم ومحاربة الإرهاب، قائلاً: "لا بد أن نعتمد على أشقائنا وجيراننا فى التصدى للإرهاب".>وأضاف فى تصريحات تليفزيونية أن اجتماعه مع رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب تطرق إلى دعم مصر لليبيا فى المحافل الخارجية الدولية، مؤكدًا أن مصر لها الحق فى سحب رعاياها من بعض المناطق فى ليبيا لاسيما فى سرت.

وأشار الثنى إلى أنه تم إجلاء آلاف المصريين من طربلس وأن أغلب المصريين متواجدون فى مناطق آمنة بثلثى ليبيا، محملاً المجتمع الدولى مسئولية تدهور الأوضاع فى ليبيا فى الفترة الأخيرة.

وأوضح الثنى أن جماعة فجر ليبيا تتكون من الإخوان ومتطرفين فى ليبيا وجاءت بحجة أنها ستجعل طرابلس آمنة.

سفير مصر بتونس: 18 رحلة جوية نقلت 5 آلاف مصرى قادمين من ليبيا