الحماية المدنية: الجسمان الغريبان المعثور عليهما بمدينة نصر عبوتان هيكليتان

اشتبهت قوات الأمن فى وجود جسمين غريبين بطيبة مول وأمام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة إلى المكان وبصحبتهم أجهزة كشفية للتحقق من مدى سلبية وإيجابية البلاغ وتم العثور على عبوتين هيكليتين خاليتين من أى مواد متفجرة وتم التعامل معهما بمدفع المياه.

كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على أجسام غريبة بمدينة نصر وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى المكان لفحص الأجسام المشتبه فيها.

خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا عثر عليه أمام قاعة المؤتمرات