الدفع بـ3 مدرعات ومجموعات قتالية للسيطرة على أحداث مركز دار السلام

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بـ3 مدرعات وعددا من المجموعات القتالية إلى منطقة البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام، للسيطرة على الموقف ومطاردة المشاركين فى عملية تبادل إطلاق النار التى نتج عنها مصرع شقيقن بالمنطقة وإصابة مسعف.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفين ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، بقيام مجموعة مسلحة من قرية ضبيعة دائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية بكثافة على أشخاص من عائلة المناصرة بقرية الشيخ إمبادر، مما أدى لمصرع "محمد ا ح" وشقيقه "محمود"، وهما من العناصر الخطرة، ومطلوبين فى عدة قضايا، وكانا موجودين بمنطقة عرب الصبحة، وأثناء حضور الإسعاف لنقل جثمانى المتوفين قامت بعض العناصر المسلحة بإطلاق الأعيرة النارية على السيارة التابعة لهئية الإسعاف المصرية، مما نتج عنه إصابة حمد مصطفى محمد بطلق نارى بالكتف الأيمن، يعمل مسعفا، وتم نقله لمستشفى كلية الطب.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بزيادة تعزيزاتها بالمنطقة واقتحام المنطقة الجبلية لنقل سيارة الإسعاف، وفرض كردون أمنى تحسبا لتجدد الاشتباكات.

وتمكنت القوات من نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.