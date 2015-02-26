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مباحث ميناء الدخيلة بالإسكندرية تضبط تشكيلاً عصابيًا سرق 100 طن ذرة

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مباحث ميناء الدخيلة بالإسكندرية تضبط تشكيلاً عصابيًا سرق 100 طن ذرة مباحث ميناء الدخيلة بالإسكندرية تضبط تشكيلاً عصابيًا سرق 100 طن ذرة
تمكن ضباط مباحث ميناء الدخيلة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى من العاملين وسائقى إحدى الشركات، قاموا بسرقة 100 طن من الذرة الصفراء التى تستخدم كعلف حيوانى.

كانت المعلومات التى وردت إلى مدير مباحث ميناء الإسكندرية اللواء هانى شاكر، قد أفادت قيام سبعة من العاملين والسائقين بإحدى شركات الحبوب بالاتفاق فيما بينهم، والاشتراك مع آخرين بسرقة 100 طن من الذرة الصفراء "البرازيلية" المملوكة للشركة، ومحاولة تهريبها خارج الدائرة الجمركية وبيعها لحسابهم الخاص.

بعد تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث ميناء الدخيلة محمد متولى من ضبط المتهمين، وسيارة نقل بمقطورة محملة بـ100 طن ذرة قبل خروجها من الدائرة الجمركية.

اعترف المتهمون بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى، والاتفاق فيما بينهم على سرقة حمولة السيارة، وأمر مدير شرطة ميناء الإسكندرية اللواء أكرم عيد بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365