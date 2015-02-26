جهود مكثفة لإخماد ألسنة اللهب بحريق مصنع كرتون بأكتوبر

يكثف رجال الإطفاء بالجيزة، من جهودهم لمحاولة إخماد النيران التى ارتفعت منها ألسنة اللهب والأدخنة، بحريق مصنع كرتون على مساحة 4 آلاف متر بشارع حمادة إمام بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، بعدما تم الاستعانة بـ 3 خزانات استراتيجية سعة 50 طن مياه، بجانب 12 سيارة إطفاء فى محاولة لإخماد الحريق، لإنقاذ المنطقة من كارثة مروعة، لوجود عدد من المصانع التى يوجد بها مواد سريعة الاشتعال.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل فى المصنع، وانتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والنقيب ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى المصانع المجاورة.

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الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بأكتوبر

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حريق هائل فى مصنع كارتون بأكتوبر

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