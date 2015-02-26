تفحم محتويات مصنع الكرتون بأكتوبر جراء الحريق

كشفت التحريات الأولية لحريق مصنع كرتون على مساحة 4 آلاف متر بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر عن تفحم جميع محتوياته من أوراق وآلات تصنيع، وحوائط ومكاتب للمسئولين داخل المصنع، ويواصل رجال الإطفاء من جهودهم للسيطرة على الحريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل فى المصنع، وانتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والنقيب ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى المصانع المجاورة.
فرض كردون أمنى لتسهيل إخماد حريق مصنع كرتون أكتوبر
جهود مكثفة لإخماد ألسنة اللهب بحريق مصنع كرتون بأكتوبر
الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بأكتوبر