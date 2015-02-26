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تفحم محتويات مصنع الكرتون بأكتوبر جراء الحريق

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تفحم محتويات مصنع الكرتون بأكتوبر جراء الحريق تفحم محتويات مصنع الكرتون بأكتوبر جراء الحريق
كشفت التحريات الأولية لحريق مصنع كرتون على مساحة 4 آلاف متر بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر عن تفحم جميع محتوياته من أوراق وآلات تصنيع، وحوائط ومكاتب للمسئولين داخل المصنع، ويواصل رجال الإطفاء من جهودهم للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل فى المصنع، وانتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والنقيب ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى المصانع المجاورة.

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