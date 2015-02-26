أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إصفرار العين والشعور بالإجهاد أهم علامات الإصابة بأمراض الكبد

Google+ Print
إصفرار العين والشعور بالإجهاد أهم علامات الإصابة بأمراض الكبد إصفرار العين والشعور بالإجهاد أهم علامات الإصابة بأمراض الكبد
تحتل مركزًا متقدمًا فى نسب الإصابة بأمراض الكبد، مقارنة بدول العالم، ويعد الإهمال الطبى وعدم توافر سبل الحماية من العدوى داخل المراكز العلاجية، من أهم أسباب ارتفاع وتضخم تلك النسب.

وربما يعد ذلك من أهم الأسباب التى تتطلب توخى الحذر والتنبه للأعراض المبكرة لأمراض الكبد والتى يوضحها الدكتور محمد بدوى أستاذ أمراض الكبد، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقة فى هذا النوع من الأمراض، تكمن فى صعوبة اكتشاف الإصابة به مبكرًا، نظرًا لأن أغلب الأعراض تتميز بعدم الظهور الواضح، كما قد تظل كامنة داخل المريض لسنوات طويلة قبل أن تبدأ بالظهور.

ويشير بدوى إلى أنه وعلى الرغم من كون أعراض أمراض الكبد أعراضًا كامنة فى مجملها، إلا أنه يظل هناك عدد محدد من الأعراض التى يمكن من خلالها الاستدلال على وجود مشاكل بالكبد وأهمها، تغير لون العين وميوله إلى اللون الأصفر، مع زيادة الشعور بالإجهاد والخمول دون سبب واضح لذلك.

وفى النهاية يشدد بدوى على ضرورة إجراء فحص دورى للكشف عن أمراض الكبد، خاصة فى المجتمع المصرى نظرًا لتضخم نسب الإصابة بهذا المرض وانتشار نسب العدوى.


>أبرز النصائح من أجل تغذية مثالية لمرضى التليف والغيبوبة الكبدية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»