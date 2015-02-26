إصفرار العين والشعور بالإجهاد أهم علامات الإصابة بأمراض الكبد

تحتل مصر مركزًا متقدمًا فى نسب الإصابة بأمراض الكبد، مقارنة بدول العالم، ويعد الإهمال الطبى وعدم توافر سبل الحماية من العدوى داخل المراكز العلاجية، من أهم أسباب ارتفاع وتضخم تلك النسب.

وربما يعد ذلك من أهم الأسباب التى تتطلب توخى الحذر والتنبه للأعراض المبكرة لأمراض الكبد والتى يوضحها الدكتور محمد بدوى أستاذ أمراض الكبد، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقة فى هذا النوع من الأمراض، تكمن فى صعوبة اكتشاف الإصابة به مبكرًا، نظرًا لأن أغلب الأعراض تتميز بعدم الظهور الواضح، كما قد تظل كامنة داخل المريض لسنوات طويلة قبل أن تبدأ بالظهور.

ويشير بدوى إلى أنه وعلى الرغم من كون أعراض أمراض الكبد أعراضًا كامنة فى مجملها، إلا أنه يظل هناك عدد محدد من الأعراض التى يمكن من خلالها الاستدلال على وجود مشاكل بالكبد وأهمها، تغير لون العين وميوله إلى اللون الأصفر، مع زيادة الشعور بالإجهاد والخمول دون سبب واضح لذلك.

وفى النهاية يشدد بدوى على ضرورة إجراء فحص دورى للكشف عن أمراض الكبد، خاصة فى المجتمع المصرى نظرًا لتضخم نسب الإصابة بهذا المرض وانتشار نسب العدوى.

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