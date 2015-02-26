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وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ.. ووصول 38 طن معدات خاصة بالمؤتمر الاقتصادي

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وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ.. ووصول 38 طن معدات خاصة بالمؤتمر الاقتصادي وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ.. ووصول 38 طن معدات خاصة بالمؤتمر الاقتصادي

قام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بجولة تفصيلية داخل جميع صالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ وكذلك الاستراحات الخاصة بكبار الشخصيات وتابع عمليات رفع الكفاءة والصيانة والتشجير والتأمين بالمطار للوقوف على استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصري ( المستقبل).

عقد الوزير اجتماع تنسيقي موسع مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات العاملة بالمحافظة ، تم خلاله مراجعة خطط وصول وسفر ضيوف المؤتمر وتنسيق اجراءات فرق العامل داخل وخارج المطار وكذلك خطوط السير المقترحة بمداخل ومخارج المطار، تم خلاله التأكيد على حسن استقبال وتوديع ضيوف مصر والإهتمام بالمظهر الحضاري للمطارات لأنها الواجهة الأولى لمصر أمام ضيوف المؤتمر. وبعد الإجتماع استقبل كمال وفودة طائرة مصر للطيران للشحن الجوي القادمة من مدينة شاتاروه بفرنسا وعلى متنها 38 طن من المعدات الخاصة بتنظيم المؤتمر.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمود عصمت رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات و الملاحة و الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات و الطيار عبد الوهاب علي مدير مطار شرم الشيخ

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